Janik Siner je nastavio sa fenomenalnim rezultatima ovog proleća. Italijanski teniser je na dominantan način osvojio titulu na mastersu u Madridu, pošto je u finalu deklasirao Sašu Zvereva sa 6:1, 6:2.

Prvi reket sveta nema poraz još od februrara kada je u četvrtfinalu Dohe izgubio od Jakuba Menšika, da bi nakon toga usledila neverovatna serija pošto je redom osvojio Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, a serija je nastavljena u prestonici Španije.

Ovom titulom je Siner poobarao i pojedine rekorde. Naime, Italijan je postao prvi igrač od uvođenja ovog formata 1990. koji je osvojio pet uzastopnih masters turnira. Serija je počela krajem prošle sezone u Parizu, a osvojio je i sva četiri mastersa u 2026. godini.

Takođe, prvi je teniser u istoriji koji je kompletirao prva četiri turnira iz serije 1.000 u kalendarskoj godini.

Prvi je igrač, još od Rafaela Nadala 2019. u Montrealu, koji je u meču za masters titulu ispustio samo tri gema ili manje.

Nema šta, Siner igra u neverovatnoj formi, a imaće priliku da nastavi seriju u Rimu, a povlačenjem Karlosa Alkaraza je ubedljivo prvi favorit i na Rolan Garosu.