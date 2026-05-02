Nikola Jovanović, golman Fudbalskog kluba Čitluk, preminuo je u 43. godini, nakon što je doživeo srčani udar na utakmici protiv Gornjeg Stepoša.

Fudbalski savez rasinskog okruga je putem društvenih mreža potvrdio tužnu vest.

-Danas je tokom prvenstvenog susreta Prve okružne lige Rasinskog okruga između FK Gornji Stepoš i FK Čitluk došlo do tragičnog događaja. Iskusni čuvar mreže, Nikola Jovanović, doživeo je srčani udar tokom meča i preminuo na putu ka bolnici u svojoj 43. godini.

Jovanović je bio prepoznatljivo ime u regionalnom fudbalu, a tokom dugogodišnje karijere istakao se nastupima za FK Ribnik, FK Fud i FK Čitluk. Njegov prerani odlazak predstavlja ogroman gubitak za njegovu porodicu, saigrače i sve ljubitelje fudbala u Rasinskom okrugu.

Neka mu je večna slava.