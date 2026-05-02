Fudbal
Ekspresan povratak: Ipsvič ponovo u Premijer ligi
Furiozan povratak Ipsviča u Premijer ligu
Fudbaleri Ipsviča vratili su se ekspresno u Premijer ligu posle samo jedne sezone pošto su pobedom kod kuće nad Kvis Park Rendžersom 3:0 u meču poslednjeg 46. kola obezbedili drugo mesto u Čempionšipu i tako osigurali drugo mesto koje vodi direktno u elitu.
Pre popularnih "traktorista", povratak u Premijer ligu posle 25 godina obezbedio je šampion Čempionšipa Koventri. U polufinalu plej-ofa igraće Milvol - Hal i Sautempton - Midlzbro. Pobednik plej-ofa će u Premijer ligu.
Iz Čempionšipa su još ranije ispali Oksford, Lester i Šefild Vendzdej. U Čempionšip su iz treće lige ušli Linkoln i Kardif, a poslednji član biće pobednik plej-ofa.
Fudbal
Najnovije
Najčitanije
19min
Pao na teren, pa umro na putu do bolnice: Nikola Jovanović (43) doživeo srčani udar koji je bio koban
30min
"Naivno smo primili golove, remi realniji": Lalatović ponovo napravio šou uprkos porazu, pohvalio parfem novinarke
45min
Crno-beli morali da strepe do kraja: Pazarci nisu uspeli da izvuku bod, Dragojević i Ugrešić doneli pobedu Partizanu
1D
Komentari (0)