Fudbaleri Ipsviča vratili su se ekspresno u Premijer ligu posle samo jedne sezone pošto su pobedom kod kuće nad Kvis Park Rendžersom 3:0 u meču poslednjeg 46. kola obezbedili drugo mesto u Čempionšipu i tako osigurali drugo mesto koje vodi direktno u elitu.

Pre popularnih "traktorista", povratak u Premijer ligu posle 25 godina obezbedio je šampion Čempionšipa Koventri. U polufinalu plej-ofa igraće Milvol - Hal i Sautempton - Midlzbro. Pobednik plej-ofa će u Premijer ligu.

Iz Čempionšipa su još ranije ispali Oksford, Lester i Šefild Vendzdej. U Čempionšip su iz treće lige ušli Linkoln i Kardif, a poslednji član biće pobednik plej-ofa.