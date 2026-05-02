Dobro obavešteni insajder Šems Čaranija navodi da je blizu nastavak saradnje između Denvera i srpskog centra.

Još jedna neuspešna sezone nalazi se iza Denver Nagetsa. Franšiza iz Kolorada je zaustavljena na startu plej-ofa od Minesota Timbervulvsa.

Naravno, uvek je u centru pažnje prva zvezda ekipe Nikola Jokić, koji je prošle sezone odbio mogućnost da produži ugovor i prihvati 212.000.000 dolara.

Međutim, kako se navodi srpski centar želi da ostane veran Denveru i očekuje se da stavi paraf na novi, četvorogodišnji ugovor, vredan 278.000.000 dolara. Ukoliko do ovog dođe, moglo bi da se polemiše da li je to njegov ugovor do kraja karijere, jer sada ima 31 godinu.

Jokić je i dalje neko oko koga se planira izgradnja ne samo tima, već i čitavog kluba, pa bi moglo da dođe do brojnih promena oko njega.

"Ovo je tim koji ima mnogo pitanja sada kada se ulazi u period posle sezone. Mogu da vam kažem da Denver Nagetsi, počevši od rukovodilaca kluba, pa sve do same organizacione strukture veruju Nikoli Jokiću na reč. On želi da bude tamo", rekao je poznati NBA insajder i novinar ESPN-a Šems Čaranija u emisiji kod Stivena Smita.

Nastavio je poznati NBA insajder da objašnjava situaciju oko Denvera i srpskog centra.

-Ovo nije situacija u kojoj on priča o potencijalnom odlasku ili traženju nekog drugog mesta ili da postavlja uslove "Hej, momci potrebno je da uradite ovo ili ono". On je tu sa rečima "Ovde sam, šta god da se desi, ponovo potpisujem ugovor. To je pravi pristup, ali biće promena u Denveru. Ne znam tačno koliko, ali biće promena. Oni su finansijski veoma ograničenu u narednom periodu, tako da će biti mnogo razgovora o igračima na novom rosteru - rekao je Čaranija.