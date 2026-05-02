-Na trećoj utakmici treba da odigramo u skladu sa renomeom Crvene zvezde, i potpuno drugačije u odnosu na ono što smo prikazali, odnosno nismo, u drugom meču u Čajetini" rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči "majstorice" četvrtfinala Superlige protiv Zlatibora.
Zvezda ekipu iz Čajetine dočekuje sutra od 19 sati, bez suspendovanog Nikole Kalinića.
Kapiten crveno-belih Ognjen Dobrić poslao je direktnu poruku uoči utakmice.
"Nema šta da se kaže za prethodnu utakmicu, izuzetno loše izdanje, u nedelju će biti potpuno drugačije", poručio je Dobrić.
