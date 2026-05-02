Odbojkašice turskog Vakifbanka su napravila neverovatan preokret i sa 3:2 (22:25; 18:25; 29:27; 25:23; 15:11) savladale Koneljano, čime su se plasirale u finale Lige šampiona.

U prva dva seta videli smo potpunu dominaciju italijanske ekipe koju predvodi Danijele Santareli, bivši selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, a upravo je izostao konkretniji učinak Tijane Bošković, Katarine Dangubić i Marine Markov koje su udarne igle ove ekipe.

Prvi set pripao je Koneljano sa 25:22, a samo dva poena je Vakifbanku donela Tijana Bošković. Upalila se odbojkašica iz Trebinja u drugom setu, ali to nije bilo dovoljno da se izjednači rezultat za ekipu Đovanija Gvidetija, takođe bivšeg selektora naše ženske selekcije.

Sa 25:18, italijanska ekipa je osvojila drugi set.

Međutim, onda je usledila potpuna ludnica. Vakifbank je osvojio treći set sa 29:27, a Koneljano je imao i tri meč lopte, koje odbojkašice ove ekipe nisu uspele da realizuju.

Posle četvrtog seta bilo je već 2:2, dominirala je Tijana Bošković, koja je postigla 13 poena samo u trećem setu, a u istom tempu nastavila u četvrtom. Sa 25:23 za Vakifbank otišli smo u odlučujući, peti set.

U poslednjem setu je sve, a pre svega psihološka prednost bila na strani Vakifbanka, pa je došlo do potpunog preokreta i turska ekipa je sa 15:11 osvojila odlučujući set.

Tijana Bošković je upisala 30 poena, Marina Markova 23, a Katarina Dangubić sedam.

Vakifbank će u finalu Lige šampiona igrati sa boljim iz duela Ezičibašija i Skandićija.