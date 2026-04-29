Oba gola postignuta su sa penala. Arsenal je sa bele tačke do vođstva doveo Viktor Đekereš u 44. minutu, nakon što je prethodno i izborio najstrožu kaznu, pošto ga je u šesnaestercu faulirao Hancko.

Na isti način je poravnao Hulijan Alvarez u 56. minutu, nakon što je prethodno Vajt igrao rukom u kaznenom prostoru.

Da su penali obeležili ovu utakmicu govori i momenat iz 78. minuta. Tada je prvobitno dosuđen novi penal za Arsenal, ponovo zbog faula Hancka, ovog puta nad Ezeom, ali je nakon duge VAR provere utvrđeno da ipak nema faula.

U međuvremenu je domaćin bio konkretniji, pa je Antoan Grizman zatresao prečku, a Ademola Lukman propustio veliku priliku koju je sebi izgradio snagom i dobijenim duelom u dubini šesnaesterca, ali je potom šutirao veoma traljavo i pravo u golmana Raju.

Revanš je u utorak, kada će domaćin biti Arsenal.

ATLETIKO - ARSENAL 1:1 (0:1)

Stadion: Metropolitano (Madrid)

Sudija: Dani Makeli (Holandija)

Kraj, remi u Madridu! 90. minut - Igraće se još sedam minuta. 87. minut - Tek što je ušao, Kristijan Moskera preti, projektil pravo u Oblaka! 85. minut - Pokušao je Trosar, ali je izblokiran. 78. minut - Ponovo Hancko pravi penal... Eze je stigao pre Slovaka do lopte, koji je zakasnio i nagazio Engleza. Ipak će Makeli gledati VAR. Ništa od penala! 74. minut - Ponovo se u velikoj šansi našao Ademola Lukman... Poslao je Ljorente loptu ka Nigerijcu, odlično je ušao ispred Vajta, ali nije uspeo iz odlične situacije da savlada Raju. 71. minut - Kako meč odmiče tako su sve oprezniji i jedni i drugi, ne žele da rizikuju. 65. minut - Potpuna dominacija Atletika u drugom poluvremenu. 63. minut - Kakva šansa za Atletiko, Grizman je pogodio prečku. 56. minut - Gooool! Alvarez je siguran, Raja se nije ni pomerio! 54. minut - Vajta je pogodila lopta u ruku posle udarca Ljorentea. Gledaće Makeli snimak. Penal! 51. minut - Kakve dve prilike za Arsenal! Lukman je gađao direktno u Raju, na odbitak je naleteo Grizman, pokušao jednom, pa drugi put, ali je izblokiran...

49. minut - Viđali smo u prethodnom periodu koliko je opasno kad Hulijan Alvarez pokuša iz slobodnog udarca, a i sada je bilo blizu. Bacio se David Raja i pokrio ugao koji je gađao Argentinac, ali nije bilo potrebe za intervencijom jer je lopta pogodila spoljni deo mreže.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

45. minut - Poluvreme, Arsenal vodi golom Đokereša iz penala.

44. minut - Goooool! Đokereš siguran sa bele tačke, Arsenal vodi 1:0!

42. minut - Penal za Arsenal! Đekereš je pao, Makeli nije imao dilemu. Hancko je bio neporezan, naleteo je na Đekereša.

36. minut - Ponovo mirniji period igre.

30. minut - Prilika za Arsenal. Edegor je kratko dodao loptu Maduekeu, koji je povukao na 18 metara od gola Atletika, šutirao levom nogom, ali je lopta prošla tik pored stative.

29. minut - Alvarez je probao glavom sa nekih 11 metara, lopta odlazi preko gola.

22. minut - Kao što se i očekivalo, vodi se borba na sredini terena, mnogo taktičkog nadmudrivanja.

15. minut - Sada prilika za goste. Đokereš je vukao loptu i odlično probio, uposlio je sjajno Edegarda, koji se namestio, ali je Kardozo sjajno uklizao i praktično sačuvao mrežu Atletika.

14. minut - Preti Atletiko! Dobio je loptu od Ruđerija Alvares, bacio je fintom Gabrijela, našao prostor za udarac sa nekih 18 metara, sjajna intervencija Raje.

6. minut - Prilika za Arsenal. Sjajno je prošao Madueke, centrirao na drug stativu, Martineli je bio kratak, Inkapje je naleteo na loptu, šutirao, ali loše je to uradio.

1.minut - Utakmica je počela!

20.00 - Arsenal ove sezone još nije poražen u ovom takmičenju, a već se jednom sastao sa Atletikom. Naime, ove sezone su se suočili u grupnoj fazi Lige šampiona, a u Londonu je bilo 4:0 za engleski tim.

19.58 - Atletiko će u obe utakmice protiv Arsenala igrati bez veznog igrača Pabla Barijosa zbog povrede mišića.

19.57 - Prošlo je skoro deset godina otkako je Atletiko poslednji put igrao u finalu Lige šampiona; 2016. godine u Milanu poraženi su od Reala sa 3:5 nakon izvođenja jedanaesteraca (1:1). Arsenal je, sa druge strane, poslednji put bio učesnik finala ovog takmičenja pre skoro dve decenije, kada je 2006. u Parizu izgubio od Barselone (1:2).



19.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen polufinalnoj utakmici Lige šampiona u kojoj se sastaju Atletiko i Arsenal.