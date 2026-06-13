Reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je Svetsko prvenstvo nerešenim rezultatom protiv Kanade, a u Travniku je došlo do incidenta nakon završetka utakmice.

Nakon završene utakmice došlo je do incidenta u kom su navijači Hrvatske kojih ima u Bosni i Hercegovini napali navijače "zmajeva" i usledio je opšti metež tokom slavlja nakon osvojenog boda.

Kako prenose mediji, policija je brzo intervenisala i sprečila je veći incident, a navijačke grupe jednih i drugih brzo su se razišle. Poletele su i baklje na ulici, i to sve u trenutku kada je ona bila preplavljena automobilima sa zastavama Bosne i Hercegovine.

Upravo zbog ovakvih podela u državi, pojedini gradovi zabranili su javna okupljanja u kojima bi se pratile utakmice jedne i druge reprezentacije. Bosna i Hercegovina odigrala je nerešeno sa Kanadom (1:1) na otvaranju Svetskog prvenstva.