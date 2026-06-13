Fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su sa Kanadom - 1:1 na startu Svetskog prvenstva!

Meč je između ostalog obeležio i duel Nikole Vasilja i Promisa Oluvaseija.

Vasilj je izboksovao loptu prilikom jedne situacije, ali je usput i udario i Kanađanina.

Nakon ukazivanja pomoći, igra je nastavljena. Nije bilo penala, niti kartona za golmana Bosne i Hercegovine.

- Dosuđen je ofsajd. Čak i da nije ofsajd, nije penal. Nije crveni karton - kaže Daren Kan, koji je bio pomoćni sudija u finalu Mundijala 2014. godine.

Vejn Runi ima drugačiji stav.

- Opasna igra. Znam da je osvojio loptu, ali u nastavku ga je udario u slepoočnicu. To je najgore mesto za udarac. On (Oluvaseji) je mogao da bude nokautiran. Mogao bi za nedelju dana da ima odloženi potres mozga. Za mene je to čist crveni karton - kaže Runi.