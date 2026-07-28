Fudbaleri Partizana igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv ekipe Une Štrasen. Crno-beli su dobili tim iz Luksemburga rezultatom 4:0 u Humskoj, pa sada mogu dosta mirnije da idu na megdan luksemburškom autsajderu.

Ipak, Partizan će na ovaj put u sredu krenuti oslabljen, jer neće moći da računaju na Milana Vukotića i Brazilca Žea, koji su se povredili na meču u Superligi protiv Mačve u Šapcu prošlog vikenda.

Dvojica fudbalera će radi prevencije ostati u Beogradu, kako bi sanirali povrede na pomenutom meču sa Mačvom.

Že je morao da napusti teren u Šapcu zbog jakog udarca u koleno, koji je kasnije uslovio i veliki otok i poštedu na treninzima.

Što se Vukotića tiče, dobio je jak udarac u predelu kičmenog stuba, prilikom jedne od kontri Mačve, koji na prvu, sudija nije registrovao, iako je vezista ostao na travi. Minut kasnije, posle intervencije lekarske ekipe, kapiten Partizana je morao da napusti teren.