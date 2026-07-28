Nakon što je prešao u redove Mančester sitija, tamo nije uspeo da se nametne, pa je svake sezone išao na pozajmice. Nakon one u Lomelu u Belgiji, nije bilo daljeg produžetka saradnje.

Prema informacijama sa Transfermarkta, Filip Stevanović sada traži novu sredinu, a prema njihovim procenama njegova vrednost je u ovom momentu ocenjena sa 250.000 evra.

Filip Stevanović je rođen 25. septembra 2002. godine, što znači da će za oko dva meseca napuniti 24 godine. Podsetimo, on je nastupao na poziciji levog krila, a momak iz Arilja je prošle sezone bio deo Lomela, nakon što je kratko vreme igrao za rezervni tim Mančester sitija.

Za svoje vreme provedeno u Sitiju bio je na pozajmicama i u Herenvenu u Holandiji, potom u Santa Klari u Portugalu na Azorskim ostrvima, RKC Valvajku takođe u holandskoj Erediviziji, a napsoletku i u belgijskom Lomelu. Njegova najveća vrednost bila je procenjena na čak 8.500.000 evra za koliko je svojevremeno otišao u Mančester siti.

Sa "građanima" je zaradio veliku svotu novca, a vrlo je aktivan i na društvenim mrežama, gde je često objavljivao fotografije na kojima se moglo videti da uživa u luksuznom životu.

Mnogi navijači Partizana su ga u komentarima zvali da se vrati u Partizan, a sada ostaje da se vidi da li će i gde uspeti da pronađe svoju novu sredinu do kraja ovog letnjeg prelaznog roka. Trenutno se nalazi u Beogradu gde trenira.