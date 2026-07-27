Jedan od najboljih igrača Partizana Demba Sek bio je centralna figura meča protiv Mačve. Dao je odlučujući gol, a onda je dobio crveni karton.

Kako javlja Sport klub, na crno-belu stranu Topčiderskog brda stigla je ponuda teška 3.000.000 evra od jednog češkog kluba za usluge Dembe Seka. Uprava Partizana je to odbila i zahteva veće obeštećenje.

"Parni valjak“ je početkom juna otkupio ugovor pomenutog igrača od italijanskog Torina za 1.400.000 evra uz procente od sledeće prodaje (između 10 i 15 odsto). Znalo se i tada da u Humskoj imaju plan da unovče potencijalno dobre partije Senegalca u evropskim takmičenjima i ostvare lep profit.

Tri miliona evra neće biti dovoljno da Partizan tako brzo pusti Seka da promeni sredinu. Očekuje se veća zarada.

Stigao je proteklog leta u Partizan na jednogodišnju pozajmicu iz Torina i odigrao 40 mečeva u sezoni 2025/26. Postigao je šest golova i imao deset asistencija u svim takmičenjima.

Partizan je uspeo pod povoljnijim uslovima da otkupi Sekov ugovor u odnosu na prvobitnih 2.200.000 evra koliko se spominjalo ranije.