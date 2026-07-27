Kako prenosi CNN, sin poznatog pomoćnog trenera Kaznas siti Čifsa, Erika Bijenijemija uhapšen je i zadržan nakon što je iz vatrenog oružja pucao na svoju majku Miju Bijenijemi, prema informacijama koje su dostavile nadležne službe savezne države Virdžinija.

Iz kancelarije lokalnog šerifa je u ponedeljak stigla informacija da je policija izašla na lice mesta kasno u nedelju uveče nakon što su se začuli pucnji u kući u gradiću Ešburn u Virdžiniji. Tamo su pronašli 57-godišnju Miju Bijenijemi sa višestrukim povredama od metaka.

Ona je brzo transportovana u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju nakon što joj je ukazana prva pomoć.

Policija je brzo locirala Elajdžu Zajona Bijenijemija, koji je uhapšen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo, kao i da je koristio vatreno oružje kako bi počinio nedozvoljeno delo. Trenutno se nalazi u pritvoru.

U međuvremenu, poznati trener Erik Bijenijemi je bio zajedno sa ekipom na treninzima u Sent Džozefu u saveznoj državi Misuri. On nije došao na trening koji je održan u ponedeljak.

- Klub je obavešten o incidentu koji se dogodio u Bijenijemijevoj porodici. Zbog poštovanja prema njihovoj privatnosti, nećemo komentarisati ništa u ovom trenutku. Naše misli su uz njih - rekao je PR Kaznas siti Čifsa medijima.