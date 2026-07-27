Crvena zvezda je počela kvalifikacije za Ligu šampiona, a u drugom kolu je dobila ekipu Larna i to u Severnoj Irskoj rezultatom 4:0.

Sada, crveno-bele očekuje revanš meč na "Marakani" u sredu od 20 časova.

Klub je pokrenuo akciju i pozvao navijače da dođu na stadion:

-Crveno-bele u sredu 29. jula od 20 časova očekuje revanš utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna na stadionu „Rajko Mitić“, a naši navijači su pokrenuli akciju sa jasnim ciljem, da Marakana zablista u crveno-belim bojama!

‍Nakon ubedljive pobede rezultatom 4:0 u prvom meču, crveno-beli žele da uz podršku punih tribina potvrde plasman u narednu rundu kvalifikacija. Upravo zbog toga, navijači su na utakmici protiv Vojvodine, u okviru drugog kola Superlige Srbije, uputili poziv svim zvezdašima da na revanš sa Larnom dođu obučeni u dresove Crvene zvezde.

Marakana je mnogo puta pokazala zašto važi za jednu od najimpresivnijih fudbalskih pozornica u Evropi, a sada imamo priliku da zajedno pošaljemo još jednu moćnu sliku u svet.

Svaki zvezdaš koji dođe u dresu biće deo jedinstvenog spektakla i koreografije, a ukoliko još uvek nemate svoj dres, pravo je vreme da ga obezbedite u Red Star šopu i spremni dočekate evropsko veče na Marakani.

Svi putevi vode na Marakanu, obuci dres i dođi na Larn! - piše na sajtu Crvene zvezde.