Proslavljeni srpski košarkaš Marko Jarić ponovo je u centru pažnje zbog intrigantnog ljubavnog života.

Sve je počelo kada je na društvenim mrežama osvanula fotografija sa luksuzne jahte na kojoj mu u krilu sedi atraktivna brineta dok se zagrljeni smeju, a sada je jasno da se novopečeni par praktično ne razdvaja.



Zanosna Izabela potvrdila je da zajedno uživaju u letnjim čarima, objavivši na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj Jarić u jednoj destileriji degustira rakiju.

- Domaća rakija - kratko je napisala u opisu fotografije na kojoj pozira bivši košarkaš.



