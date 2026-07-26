Mlada u „dolče i gabani“, i mladoženja naravno. Crkva Svetog Đorđa Mučenika u najlepšem selu Italije, okruženom vekovnim maslinjacima. Bele kuće s kupastim krovovima i crvena zemlja doline Itrije. Sve to za venčanje iz snova. I bi, zaista.

Đanluiđi Donaruma i Alesija Elefante su u Lokorotondu u Apulji izgovorili najčuvenije „da“. Svadba se potom zaigrala u prestižnoj rezidenciji, tačnije luksuznoj seoskoj kući koja je postala jedno od najglamuroznijih mesta u regionu za VIP događaje, navode tamošnji mediji. Na dve zabave, računajući i „uličnu žurku“ uoči dana venčanja, bilo je, vele, oko 300 gostiju da uveličaju slavlje fudbalera koji vredi 45 miliona evra prema Transfermartku, uz Garsiju (Barselona) najviše među golmanima.

Kapiten „azura“ je u maju, kako je naglasio tad na mrežama, „potpisao dugoročni ugovor“, misleći na građanski brak s dizajnerkom enterijera, a sad su i pred bogom krunisali decenijsku ljubav. Mislio je da neće, da će morati da ide na Mundijal, ali ih je Bosna proletos šokirala.

Upoznali su se kao tinejdžeri 2016. u rodnom im Kastelamare di Stabiji. Dve godine od njega starija Alesija (29) pratila ga je svuda kroz karijeru (Milan, PSŽ, Mančester siti). Prosidba beše u Parizu, a septembra 2024. dobili su prvenca, Lea.

Golmanu Sitija dan iz snova prisustvom su uveličali saigrači Mateo Kovačić i Erling Holand, koji je običaj norveških navijača da „veslanjem“ proslavljaju pobede primenio na jugu Italije, zatim bivši treneri Roberto Mančini i Pep Gvardiola, pa Paolo Maldini, reprezentativne kolege Sandro Tonali, Nikola Barela...