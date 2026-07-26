Mlada u „dolče i gabani“, i mladoženja naravno. Crkva Svetog Đorđa Mučenika u najlepšem selu Italije, okruženom vekovnim maslinjacima. Bele kuće s kupastim krovovima i crvena zemlja doline Itrije. Sve to za venčanje iz snova. I bi, zaista.

Lokorotondo

Đanluiđi Donaruma i Alesija Elefante su u Lokorotondu u Apulji izgovorili najčuvenije „da“. Svadba se potom zaigrala u prestižnoj rezidenciji, tačnije luksuznoj seoskoj kući koja je postala jedno od najglamuroznijih mesta u regionu za VIP događaje, navode tamošnji mediji. Na dve zabave, računajući i „uličnu žurku“ uoči dana venčanja, bilo je, vele, oko 300 gostiju da uveličaju slavlje fudbalera koji vredi 45 miliona evra prema Transfermartku, uz Garsiju (Barselona) najviše među golmanima.

Đanluiđi Donaruma i Alesija Elefante

Kapiten „azura“ je u maju, kako je naglasio tad na mrežama, „potpisao dugoročni ugovor“, misleći na građanski brak s dizajnerkom enterijera, a sad su i pred bogom krunisali decenijsku ljubav. Mislio je da neće, da će morati da ide na Mundijal, ali ih je Bosna proletos šokirala.

Alesija Elefante

Upoznali su se kao tinejdžeri 2016. u rodnom im Kastelamare di Stabiji. Dve godine od njega starija Alesija (29) pratila ga je svuda kroz karijeru (Milan, PSŽ, Mančester siti). Prosidba beše u Parizu, a septembra 2024. dobili su prvenca, Lea.

Erling Holand

Golmanu Sitija dan iz snova prisustvom su uveličali saigrači Mateo Kovačić i Erling Holand, koji je običaj norveških navijača da „veslanjem“ proslavljaju pobede primenio na jugu Italije, zatim bivši treneri Roberto Mančini i Pep Gvardiola, pa Paolo Maldini, reprezentativne kolege Sandro Tonali, Nikola Barela...

Alesija Elefante