Ne računajući zemlje rođene smrću „bratstva i jedinstva“ na prostoru od Vardara do Triglava, ili od Đerdapa pa do Jadrana, kao i Brazilce svuda rasute po svetu, pa i ovde, fudbaleri iz Gane su najčešći gastarbajteri u Ljutice Bogdana. Stigao je i 13.

Derik Lukasen, reprezentativac „crnih zvezda“ rođen u Amsterdamu, pojačao je redove prvaka Srbije potpisom trogodišnjeg ugovora. Defanzivac koji je prošao sve mlađe kategorije Holandije, a potom izabrao da brani boje zemlje porekla, stigao je kao slobodan igrač iz Pafosa i zadužio dres s brojem 32. Pošto mu je, kaže, Srbin toplo preporučio da dođe u Zvezdu.

Naravno, ne može se očekivati da Lukasen na „Marakani“ gazi stopama Ričmonda Boaćija, najbolje „crne zvezde“ u Zvezdi, niti drugog ofanzivca povratnika Osmana Bukarija, pa ni veziste Mohameda Isaha, ali da bude kao Li Adi - čvrst štoper, beskompromisan borac, omiljen među navijačima - to svakako može. „Delije“ se bar tome nadaju...

ZVEZDINI GANJANI: Haminu Draman (2005-06) 8 mečeva/1 gol, Mohamed-Aval Isah (2009-11) 100/2, Li Adi (2010-12) 45/0, Natanijel Asamoa (2012-13) 24/3, Abraham Frimpong (2017-18) 48/1, Ričmond Boaći (2017, 2019-21) 125/73, Rašid Sumaila (2018-19) 5/0, Ibrahim Mustafa (2022-23) 32/0, Osman Bukari (2022-24, 2026-?) 88/28, Edmund Ado (2023-24) 7/0, Ebenezer Anan (2024) 26/1, Daglas Ovusu (2026-?) 13/2.