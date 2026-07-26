Dan pred derbi drugog kola Superlige Srbije sa Crvenom zvezdom, Vojvodina je ostala bez trenera. Miroslav Tanjga je napustio "Karađorđe", pa je tako klupa novosadskog kluba upražnjena.

Kap koja je prelila čašu je bio ubedljiv poraz od Ajaksa, a za utakmicu sa šampionom Srbije će posao glavnog trenera obavljati dosadašnji pomoćnik Predrag Kandić.

On je od zime 2025. bio asistent u prvom timu Voše, a prethodno je radio sa kadetima. Vodio je samostalno i Rad iz Zrenjanina, kao i klub Naftagas Elemir, koji ove godine debituje u Prvoj ligi Srbije.

Utakmica između Zvezde i Vojvodine je na programu od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".