Evropsko prvenstvo u ragbiju se ovog leta održava u Splitu, a ovom događaju između ostalih prisustvuju premijer Hrvatske Andrej Plenković i poznata influenserka Ivana Knol.

Poznata hrvatska navijačica je na ovom događaju di džej, a Plenković je išao ka VIP zoni gde se ona nalazila i tako je naišao na nju.



Dok su se upoznavali i pružali ruku jedno drugom, Plenković se "zaledio". Kao da je hrvatski premijer sve zaboravio i protokole i na kamere.

Ivana Knol je ovaj momenat i susret sa premijerom podelila na svom Instagram profilu uz niz fotografija i opis da joj je bilo veliko zadovoljstvo što je upoznala premijera.













