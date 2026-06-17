Fudbaleri Engleske i Hrvatske sastaju se u prvom kolu Svetskog prvenstva. Taj meč počinje u 22 sata po našem vremenu, a atmosfera je već uzavrela. Nju je dodatno podgrejala atraktivna hrvatska navijačica Ivana Knol.

Ivana Knol ponovo izaziva pažnju svetskih medija, koji su ispratili njene aktivnosti pred jedan od derbija prvog kola Svetskog prvenstva.

Ona je napravila šou pred početak utakmice, pošto je vodila navijanje okružena hrvatskim navijačima.

Ivana Knol je uzela megafon u ruke, a onda je povela jednu od navijačkih pesama.

Okupljena masa hrvatskih navijača je pevala uglas sa njom, a Ivana je ponovo imala provokativno izdanje u posebno dizajniranoj "kockastoj" majici, koja joj je istakla dekolte.