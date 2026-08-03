Nekadašnji centarfor Crvene zvezde vratio se u Izrael, gde je prethodne sezone nastupao kao pozamljeni igrač u Hapoelu iz Jerusalima.

Crnogorac je danas stavio paraf na ugovor sa Makabijem iz Petah Tikve u trajanju od godinu dana, uz opciju da se potom produži na još jednu sezonu. Makabi dobro pamte navijači Partizana po bolnoj eliminaciji u kvalifikacijama za Kup UEFA.

- Veoma sam uzbuđen što sam postao igrač Makabija iz Petah Tikve. Nadam se da ću svojim kvalitetom pomoći ekipi, doprineti dobrim partijama i golovima, i da ćemo zajedno ostvariti što bolje rezultate. Jedva čekam da počnem i pokažem navijačima šta umem - poručio je Rakonjac.