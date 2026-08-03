Grčki trener Janis Sferopulos je napustio Crvenu zvezdu u oktobru prošle godine i još uvek nema novi tim.

Dovođen je u vezu sa Anadolu Efesom, ali je Pablo Laso ostao na klupi ekipe iz Istanbula.

Sada se grčki trener dovodi u vezu klupom nove italijenske ekipe Roma SPQR koja se takmiči u Evrokupu.

Oni, prema pisanju italijanskih medija, imaju sastavljen tim pošto su potpisali ugovore sa 10 igrača, ali još uvek nemaju trenera.

– Iskusni NBA stručnjak Dvejn Kejsi odlučio je da odbije ponudu, baš kao što su to prethodno učinili Teri Stots i Luka Banki. Klubu je ponuđen Grk Janis Sferopulos, ali ideja o angažovanju evropskog trenera za sada ne napreduje. Čini se da je i mogućnost dolaska Igora Miličića praktično otpala, piše novinar Đuzepe Šaša za portal Prealpina.