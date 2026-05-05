Od kada su se rastali Crvena zvezda Meridianbet i Janis Sferopulos, grčki stručnjak nije imao posao. Čekao je pravu ponudu. I, sudeći prema pisanju Eurohoopsa, blizu je da je i dočekao.

Sferopulos je jedan od dvojice glavnih kandidata za mesto trenera Efesa naredne sezone! Klub iz Istanbula želi neuporedivo bolju takmičarsku godinu od tekuće koju je na klupi započeo Igor Kokoškov, ali je zbog brojnih problema sa povredama igrača, imao lošiji rezultat nego što su bile ambicije. Srpskog stratega zamenio je Pablo Laso, ali ni on nije mogao da pokrene tim.

Konkurent Sferopulosu je još jedan Grk – Vasilis Spanulis, selektor Helena i doskorašnji trener Monaka.