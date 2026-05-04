U nastavku, uprkos činjenici da su imali igrača više, nisu uspeli da dođu do još nekog pogotka - 2:1.

Dejan Stanković je na konferenciji za medije istakao da je srećan ishodom meča i da je danas dao i šansu igračima koji su imali manje minuta tokom sezone.

- Prvo da se zahvalim Čukaričkom na dobrodošlici, uvek je dobar fudbal ovde. Čestitke Maretu i ekipi. Dosta rada, strpljenja treba, to je posao, zanat, ne treba odustajati. Čestitke za klub, za Čukarički, izbace dva talentovana igrača, ponekog golmana, evo ponovo jednog. Čestitke svima, prava takmičarska utakmica, kao što smo najavili, tako je i bilo. Takmičarski značaj koji nije postojao nam je dao za mogućnost da probamo nešto novo, tako da smo i mi danas izrotirali dosta. Dali smo šansu igračima koji nisu nastupali mnogo ove sezone, završili sa dosta bonusa na terenu. To je politika Zvezde, da se oslanja na omladinsku školu. Sve što je bilo, neka ostane na samom terenu.

Kako kaže, zadovoljan je kako je 95% igrača odigralo večeras na utakmici protiv Čukaričkog.

- Sravniti je malo teška reč, to je prirodna selekcija, to su dometi, to mora da se pogleda, ne treba da se tek tako odstrani neko što se meni neko ne sviđa. Zvezda je mašinerija, jak klub, veliki pritisak, ciljevi svake godine, uvek ideš na maksimum. Tako ćemo praviti roster, radimo odavno na tome. Ne bih da pričam o imenima, kao što sam rekao, što se provuče kroz novine ima malo istine, pravo se radi iza vrata i u tišini. Ima par utakmica da sagledamo detaljno sve, ima dobrih stvari, ima stvari koje mogu biti bolje i koje ćemo verovatno promeniti. Sve u svemu sam zadovoljan, pre svega odnosom na utakmici. 95% igrača je odigralo kako sam hteo, ali ćemo odluke donositi zajedno. Zvezda ima ustaljen sistem, treba samo nastaviti, saslušati. Zajedno ćemo doneti odluke.

Podvlači da nije bilo pada motivacije, već samo energije.

- Da krenemo od drugog pitanja, sezona je njima krenula, ja sam došao drugi deo. Kalendarska jedna godina je prošla, mnogo stresa, pritiska, rolerkostera. Razumem ako energija padne, nije to motivacija, energija padne. Oni su od januara dali sve od sebe i nije bilo lako. Radili smo jako da bismo napravili. Ako osvojite titulu, kaže podrazumeva se, ali mora da se unese toliko snage, da ispoštuješ balans u ekipi u klubu. Rekao bih energija, ne motivacija da fali.

Ono što ga zabrinjava je što je Zvezdi neophodno dosta šansi da bi postigla gol.

- Moguće da je pao ritam, moguće je. Ali smo opet napravili par šansi gde smo mogli da postignemo gol. Jedino što me malo zabrinjava je kvantitet šansi koji treba da se napravi da bi se dao gol. Naravno, to treba da se radi, treba ti samopouzdanje, i doći će i to ponavljanjem i radom.

Uporedio je Superligu sada sa onom kada je on bio tu ranije.

- Bio sam odsutan više od dve godine. Po intenzitetu je možda opao, ali vidim više kvaliteta. Vidim trenere koji žele da igraju, kao Mare, kao Koković, to su treneri mladi, vizionari, prihvataju odgovornost. To mi se sviđa, kvalitet sa i bez lopte. Intenzitet može da bude diskutabilan dosta godina, to osetiš u Evropi, posebno kad dođe jaka ekipa, momačka, to fali u našem prvenstvu. Imali smo protiv Železničara isto, to su bile top utakmice. Kako god se završile, za mene ono što treba, to je trebalo igračima. Ima mesta za boljitak, nije loše, to je moje subjektivno i objektivno viđenje.