Crvena zvezda će u subotu 9. maja od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Novog Pazara u okviru 35. kola Superlige Srbije, a ulaznice za pomenuti duel zvezdaši mogu obezbediti onlajn putem.

- Svi navijači Crvene zvezde koji žele da pruže podršku izabranicima Dejana Stankovića i prisustvuju proslavi 40 godina bratstva sa Olimpijakosom od danas mogu da nabave ulaznice ONLAJN putem. Karte će na blagajnama biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 10 sati do početka utakmice - piše na sajtu Zvezde.

Ulaznice za meč sa ekipom Novog Pazara su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1400 dinara