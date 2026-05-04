Trener fudbalera Viljareala Marselinjo Garsija Toral napustiće španski klub na kraju sezone, saopšteno je danas.



Marselinjo (60) je preuzeo Viljareal u novembru 2023. godine, a prethodno je trenirao ovaj klub od 2013. do 2016.



Fudbaleri Viljareala se četiri kola pre kraja španske La Lige nalaze na trećem mestu na tabeli sa 68 bodova i već su obezbedili plasman u Ligu šampiona.





-Viljareal želi javno da se zahvali Marselinju i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu, posvećenosti i napornom radu od prvog dana, kao i na svakodnevnoj posvećenosti i doprinosu razvoju tima tokom sedam sezona u dva prethodna perioda - navodi se u saopštenju Viljareala.



U saopštenju se ne navodi razlog odlaska Marselinja iz Viljareala.



-Hvala od srca Marse. Hvala na svemu što si dao ovom klubu i navijačima. Želimo ti sve najbolje u budućim sportskim projektima - zaključuje se u saopštenju.