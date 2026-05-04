Poznata Hrvatica Ivana Knol koja se proslavila kao vatrena navijačica reprezentacije, čest je gost trka F1 u Majamiju.

Tako je bilo i ovog vikenda, a nastao je pravi haos na društvenim mrežama kada je u toku intervjua na Skaj Sportu ona prošla kroz kadar.

Neko je napravio video montažu kako kamera umesto u sagovornika ide ka njoj, a kasnije snima člana jedne ekipe kako se okreće ka njoj i gleda u šoku.

To je izazvalo lavinu reakcija, a mnogi koji nisu znali sada su upoznali Ivanu.

Ivana je, inače, di-džej i uskoro će puštati muziku na meču Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske.