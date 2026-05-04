Fudbaleri Vojvodine savladali su Radnik u Surdulici sa 4:1 u 34. kolu Superlige Srbije.

Novosađani su uspeli da odgovore Partizanu koji je u subotu savladao Novi Pazar (2:1) i ponovo se vrate na bod zaostatka na tri kola do kraja.

Filipović je postigao autogol za vođstvo gostiju, da bi Novaković na startu drugog poluvremena izjednačio. Ipak, u razmaku od sedam minuta pogađali su Kolarević (dva puta) i Vidosavljević te spakovali tri boda za Novi Sad.

Vojvodina u narednom kolu u petak dočekuje Čukarički.