Fudbaleri Vojvodine prvi su finalisti Kupa Srbije. Tim Miroslava Tanjge je pobedio Grafičar sa 2:1 i tako treću godinu u nizu ide u borbu za trofej u ovom takmičenju.

Meč na "Marakani" je počeo najbolje moguće za Novosađane koji su brzo poveli. Igrao se osmi minut kada je Aleksa Vukanović dobio sjajnu loptu od Lazara Ranđelovića i zakucao je u mrežu.

Ponovo su zapretili gosti u 17. minutu. Savićević je lukavo šutirao iz slobodnog udarca. Svi su očekivali centaršut, ali je vezista gađao direktno u gol i bio zamalo neprecizan. Prvu priliku na meču Grafičar je imao u 23. minutu. Dobar je bio centaršut sa leve strane, ali je Damjanović prilično mlako gađao i rezultat je ostao nepromenjen.

Samo minut kasnije je Voša ponovo zapretila. Kokanović je dobio loptu, ali nije uspeo ništa konkretno da uradi i Vojvodić je intervenisao.

U završnici prvog poluvremena je Grafičar imao mnogo sreće da ne primi i drugi gol. Ranđelović je šutirao sa desne strane i pogodio stativu. Lopta se potom odbila do Vukanovića koji je gađao preko gola i gosti su sa golom prednosti otišli na petnaestominutnu pauzu.

Izašli su mnogo agresivnije igrači Grafičara na startu drugog poluvremena i to im se isplatilo posle samo tri minuta. Izveden je korner, Damjanović je glavom skrenuo loptu, a Lazić glavom matirao Gočmanca i poravnao rezultat.

Nakon toga nije bilo previše uzbuđenja, a onda je u 64. minutu Vojvodina ponovo stigla do prednosti. Ranđelović je fantastično proigrao Sukačeva koji je postigao gol i vratio vođstvo svom timu.

Sjajnu šansu za izjednačenje domaći fudbaleri su imali u 79. minutu. Odbrana Vojvodine je bila loše postavljena, ali Vukadinović nije šutirao kako treba. Pokušavali su igrači Grafičara da dođu do izjednačenja do kraja meča. Imali su neke veoma dobre prilike, ali se rezultat nije menjao i Tanjigin tim je prošao dalje.

Vojvodina će u finalu igrati sa pobednikom meča u kom se sastaju Jedinstvo i Crvena zvezda i na programu je u četvrtak od 19 časova.

GRAFIČAR - VOJVODINA 1:2

Stadion "Rajko Mitić"

Grafičar: Viktor Vojvodić, Strahinja Gudelj, Ivan Lakićević, Bojan Vukotić, Ognjen Ajdar, Aleksej Damjanović, Darko Lazić, Luka Nikolić, Džejkob Taker, Filip Vasiljević, Veljko Vukojević.

Vojvodina: Matija Gočmanac, Lazar Nikolić, Kornel Suč, Đorđe Crnomarković, Lukas Baros, Njegoš Petrović, Vukan Savićević, Veldin Feliks, Dragan Kokanović, Lazar Ranđelović, Aleksa Vukanović.

79. minut - Velika šansa za domaćina. Vukadinović je mogao da kazni lošu postavku odbranu Voše, ali nije šutirao kako treba.

70. minut - Tražili su penal igrači Grafičara. Damjanović je pao, ali sudija Ilić je samo odmahnuo rukom.

64. minut - Gooool! Ponovo vodi Vojvodina! Sukačev je pogodio za 2:1 nakon sjajne asistencije Ranđelovića.

60. minut - Šansa za Crnomarkovića. Odlično je Kokanović ubacio loptu iz kornera, ali je Crnomarković šutirao pored gola glavom.

48. minut - Goooool! Grafičar je izjednačio! Isplatio se domaćinu presing na početku drugog poluvremena. Damjanović je posle kornera odlično skrenuo loptu, a Lazić je glavom zatresao mrežu i poravnao rezultat.

47. minut - Bilo je opasno pred golom Vojvodine. Opasan centaršut Jevremovića, lopta je išla pravo u gol, ali je Gočmanac bio na pravom mestu.

Kraj prvog poluvremena!

43. minut - Mnogo sreće za Grafičar. Lukav šut Ranđelovića sa desne strane, ali je pogodio stativu. Zatim se lopta odbila do Vukanovića koji je takođe bio neprecizan. Mogla je Vojvodina da duplira prednost.

38. minut - Šansa za goste. Baros je poslao loptu, Ranđelović je uhvatio volej, ali je lopta otišla pored gola.

35. minut - Vojvodina ima inicijativu, ali nema velikih šansi.

29. minut - Žuti karton za Balšu Vukotića nakon oštrog starta nad Savićevićem.

24. minut - Opasan napad Vojvodine. Kokanović je dobio loptu, ali nije uspeo ništa konkretno da uradi i Vojvodić je intervenisao.

23. minut - Evo prve prilike za Grafičar. Dobar centaršut sa leve strane, ali je Damjanović mlako šutirao golavom.

17. minut - Lukav pokušaj Vukana Savićevića. Svi su očekivali centaršut iz slobodnog udarca, ali je vezista Vojvodine direktno gađao na gol i pokušao da iznenadi Vojvodića. Bio je zamalo neprecizan.

8. minut - Gooool! Novosađani u ranoj fazi meča stižu do vođstva. Aleksa Vukanović je dobio sjajnu loptu od u prazan prostor od Lazara Ranđelovića i zakucao loptu u mrežu.

2. minut - Odmah žuti karton. Lazar Nikolić je dobio javnu opomenu i ovo može biti problem za Vojvodinu.

18:09 - Grafičar će pokušati da dođe do prvog finala Kupa, dok Vojvodina želi da treću godinu zaredom dođe do meča za trofej. Pobednik će igrati sa boljim iz duela u kom se sastaju Jedinstvo i Crvena zvezda (četvrtak 19h).

