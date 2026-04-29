Fudbaler Čelsija Mihajlo Mudrik uložio je žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u pokušaju da ospori suspenziju zbog dopinga koju mu je izrekla Fudbalska asocijacija Engleske (FA), preneli su britanski mediji.

Optužnica FA usledila je u junu 2025, ali nije precizirano da li je igrač dobio potpunu zabranu ili je i dalje pod privremenom suspenzijom.

Sud za sportsku arbitražu u Lozani potvrdio je da je žalba zvanično primljena 25. februara 2026. godine i da su strane u procesu razmene pisanih podnesaka, dok datum saslušanja još nije zakazan, preneo je Bi Bi Si (BBC).

Prema dostupnim informacijama, sumnja se da je Mudrik došao u kontakt sa supstancom meldonijum tokom boravka sa reprezentacijom Ukrajine u oktobru 2024. godine, supstancom koja može uticati na izdržljivost i kapacitet disanja.

Mudrik je u javnoj izjavi ranije naveo da je "u potpunom šoku" i da nikada svesno nije koristio zabranjene supstance niti kršio pravila.

On je u Čelsi stigao u januaru 2023. godine za oko 70 miliona evra, a nije odigrao takmičarski meč od novembra 2024.

U međuvremenu, individualno trenira kako bi ostao u formi, dok klub i FA ne žele da komentarišu slučaj dok proces ne bude završen.