Grigor Dimitrov je na prošlogodišnjem Vimbldonu bio na pragu jedne od najvećih pobeda u karijeri. Bugarski teniser je u osmini finala vodio sa 2:0 u setovima protiv Janika Sinera, a onda je doživeo tešku povredu grudnog mišića.

Morao je Dimitrov da preda meč, a Siner je kasnije osvojio titulu.

Bugarin od tada nikako ne uspeva da se vrati u svetski vrh. Ove nedelje je pao na 170. mesto na ATP listi, a od tog meča ostvario je svega tri pobede uz čak 12 poraza, a nalazi u seriji od devet uzastopnih izgubljenih mečeva.

U razgovoru sa Patrikom Muratogluom i Stefanosom Cicipasom na UTS-u, Dimitrov se prisetio kobnog momenta.

- Igrao sam neverovatan tenis protiv Sinera, a onda je počela moja noćna mora. Mislio sam da je sve u redu, da sam dobro. Bio je to gotovo vantelesni osećaj - rekao je Bugarin.

Dimitrov je potom pokušao da nastavi meč.

- Odlučio sam da još jednom serviram, samo da proverim da li je zaista sve u redu. Ali tada sam čuo taj zvuk. Jasno sam čuo pucanje.

Opisao je i koliko je situacija bila zastrašujuća.

- Video sam kako se mišić pomera ispod kože. U trenutku kada sam servirao, imao sam osećaj kao da mi je ruka na drugoj strani terena. Tada sam počeo da brinem, jer je bol bio praktično na sredini grudi. Čak sam pomislio da imam problem sa srcem.