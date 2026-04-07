Grigor Dimitrov je prošle godine bio na korak od senzacije pošto je u osmini finala Vimbldona vodio sa 2:0 u setovima protiv kasnijeg šampiona Janika Sinera. Ipak, usledio je košmar koji i dan danas traje.

Bugarski teniser je doživeo tešku povredu zbog koje je bio prinuđen da preda meč Italijanu i od tada nikako ne može da se vrati na pravi put.

To se odrazilo na plasman pošto će nakon eliminacije od Tomaša Ečeverija na startu Monte Karla biti u najboljem slučaju 135. reket sveta.

Veliki prijatelj Novaka Đokovića je od tog kobnog meča sa Sinerom pokušavao da se vratiali je za sve ovo vreme uspeo da ostvari samo tri pobede od 10 odigranih mečeva.

Ove godine je zabeležio samo dva trijumfa, jedan početkom januara, a drugi u martu u Indijan Velsu.

Teška situacija za nekada velikog talenta svetskog tenisa...