Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Fenerbahče u polufinalu Evrolige rezultatom 79:61.

Od početka do kraja je ekipa Jorgosa Barcokasa vodila i upotpunosti diktirala tempo u dvorani "OAKA".

Evropski šampion je samo u par navrata "pretio", smanjio nekoliko puta na jednocifrenu prednost, ali to je bilo sve od aktuelnog prvaka Evrope, koji neće braniti titulu u Atini.

Olimpijakos je ušao snažnije u ovaj meč i ekspresno došao do 12:0!

Mučio se Fener na startu prve i druge deonice da ubaci koš, što je grčki tim iskoristio na pravi način.

Rano su stekli veliku prednost i do kraja duela je znalačaki sačuvali, uz izuzetno loše procente šuta sada već bivšeg šampiona Evrope iz Istanbula. Fener je, treba napomenuti, za tri šutirao 8 od 35...što ih je takođe koštalo ubedljivog poraza.

Grčki klub je tokom druge deonice imao 17 poena razlike 29:12. Fenerbahče je zatim serijom 12:4 smanjio na 33:24 i taj rezultat je bio na kraju prvog poluvremena.

Olimpijakos je u trećoj četvrtini održavao dvocifrenu prednost, a pred poslednji deo meča vodio je 56:41.

Fenerbahče je početkom četvrte četvrtine smanjio na sedam razlike 56:49, ali nije imao snage za preokret pa je tako ostao bez prilike da u finalu brani titulu.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Alek Piters sa 17, poena, Saša Vezenkov je ubacio 16, dok je poen manje imao Tajler Dorsi.

Srpski košarkaš Nikola Milutinov zabeležio je šest poena i 13 skokova za 27 minuta na terenu.

Kod Fenera, Biberović je bio najviše raspoložen sa 17 poena, Horton Taker je ubacio jedan manje, dok je Boldvin brojao do 10.

Olimpijakos će u finalu igrati protiv boljeg iz meča Valensija - Real Madrid.

OLIMPIJAKOS - FENERBAHČE (79:61)

Dvorana: OAKA

Sudije: Sreten Radović, Karlos Peruđa, Milan Nedović

Olimpijakos: Vokap, Vord, Vezenkov, Papanikolau, Dorsi, Piters, Milutinov, Džozef, Hol, Mekisik, Džons, Furnije.

Fenerbahče: Boldvin, Meli, Horton Taker, Boston, De Kolo, Biberović, Nitim, Jantunen, FHol, Silva, Kolson, Birč.

Četvrta četvrtina:

40. minut - Milutinov lagano ubacuje loptu u koš, Olimpijakos je u finalu!

39. minut - Vokap pogađa ključnu trojku! (74:57)

38. minut - Boldvin promašuje drugo slobodno bacanje (71:57)

36. minut - Pogađa Vejd Boldvin trojku! (69:55)

35. minut - Aleks Piters! Za velikih +14 za Olimpijakos! (66:52)

33. minut - Dovoljno prostora je imao Furnije da se podigne i ubaci važnu trojku za domaćina! (61:49)

32. minut - Horton Taker pogađa u kontri, Fener je na -7! (56:49)

31. minut - Tarik Biberović daje veštaćko disanje ekipi Fenerbahčea (56:44)

Treća četvrtina:

30. minut - Boldvin ubacuje svoj šesti poen, ali ponovo sjajni Vezenkov, ovo je njegova četvrtina (56:41)

29. minut - Auuu, koliko važna trojka Furnijea za Olimpijakos! (51:39)

28. minut - Ne predaje se Fenerbahče! Horton Taker je pogodio važnu trojku za turski tim (48:39)

27. minut - Posle pauze i tajm-auta Jasikevičijusa, Horton Taker prekida seriju Olimpijakosa (48:36)

26. minut - Odlično je prepoznao situaciju Vezenkov, procenio je odlično let lopte Vokapa i pogodio i to dva puta zaredom (48:34)

24. minut - Neverovatni Olimpijakos ima +20 (44:24)

22. minut - Ne ide, pa ne ide za Fenerbahče, sjajni Dorsi je raspalio publiku u "OAKA" dvorani (42:26)

21. minut - Pogađa trojku Saša Vezenkov! (36:24)

Druga četvrtina:

Poluvreme!

20. minut - Pogodio je Meli, Fener na jednocifrenom zaostatku, reaguje Barcokas! Dorsi je promašio šut u poslednjem napadu Grka u ovom poluvremenu (33:24)

19. minut - Fauliran je Kem Birč, staje na liniju penala...polovićan je (33:22)

18. minut - Raspoložen je Alek Piters! Trojka i njegov deveti poen, mora da reaguje Jasikevičijus (32:17)

17. minut - Trojka Biberovića! Serija Fenera od pet poena (29:17)

16. minut - Sjajna akcija Biberovića za Silvu, prekidaju Turci konačno ovu seriju grčke ekipe (29:14)

15. minut - U ovim trenucima, lopta je kod Pitersa, a on to zna da iskoristi i da postigne šesti poen (28:12)

14. minut - Alek Piters je opet poentirao, nastavlja se serija domaćina, za sada, perfektna partija Olimpijakosa (26:12)

13. minut - Serija Olimpijakosa od 6:0 za tri minuta (24:12)

12. minut - Težak šut, ali je pogodio Alek Piters (22:12)

11. minut - Raspoložen je Vard u ovim trenucima, otvorio je novim poenima drugu četvrtinu (20:12)

Prva četvrtina:

10. minut - Tarik Biberović precizan, ali i Vard uzvraća trojkom na drugoj strani (18:9)

9. minut - Malo su proigrali gosti, ali i dalje je to sigurna prednost za Olimpijakos (15:7)

8. minut - Konačno prve poene za goste postiže Birč (12:2)

7.minut - Posle tajm-auta, Saša Vezenkov precizan sa poludistance, nastavlja se rapsodija domaće ekipe, ponovo Dorsi sa linije penala za +12 (12:0)

5.minut - Trojka Dorsija! Nastavlja se serija domaćina, pa potom, još jedna! (8:0)

2. minut - Tomas Vokap postiže poene i to prve za jednu od dve ekipe (2:0)

1.minut - Počela je utakmica u Atini!

16.15 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen fajnal-foru Evrolige. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Atine.