

Italijanska Venecija ozbiljno je zagrizla za dovođenje Filipa Kostića kao slobodnog igrača.

Iskusno levo krilo moglo bi da bude kapitalno pojačanje za bočne pozicije u sistemu igre koji forsira šef stručnog štaba Đovani Stropa, a za klub koji se ekspresno vratio u elitu ovo bi bio prelazni rok iz snova.

Naravno, najveća prepreka za klub sa budžetom Venecije biće plata igrača, što je uglavnom kamen spoticanja u ovakvim pregovorima.

Ipak, sama činjenica da su krenuli u akciju pokazuje jasnu nameru rukovodstva da napravi ozbiljan iskorak u kvalitetu. Posao im, međutim, neće biti nimalo lak, pošto se u trku za 34-godišnjeg Kragujevčanina uključio i Olimpijakos.