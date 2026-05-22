U reprezentaciji Francuske neće biti Matijasa Lesora i Tea Maledona, dok je poziv dobio košarkaš Sakramento Kingsa Maksim Rejno.

Na spisku nema ni najveće zvezde francuske košarke Viktora Vembanjame, ali prema pisanju Ekipa, as San Antonija trebalo bi da bude spreman za prijateljske utakmice protiv Srbije u avgustu.

To bi značilo da bi ljubitelji košarke mogli da gledaju novi duel Nikole Jokića i Vembanjame pred veliko reprezentativno leto i nastavak priprema za glavna takmičenja.

Francuska trećeg jula gostije Belgiji, dok će tri dana kasnije igrati protiv Finske na svom terenu.

Kompletan spisak Francuske glasi: Silven Fransisko (Žalgiris), Frenk Nilikina (Olimpijakos), Metju Strazel (Monako), Evan Furnije (Olimpijakos), Nadir Hifi (Pariz), Eli Okobo (Monako), Bilal Kulibali (Vašington), Timoti Luvavu (Baskonija), Adam Mokoka (Burg), Zakari Rišase (Atlanta), Džejlen Hord (Makabi Tel Aviv), Amin Nuoa (Aris), Geršon Jabusele (Čikago), Rudi Gober (Minesota), Maksim Rejno (Sakramento), Aleksander Sar (Vašington).