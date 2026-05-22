Srpski centar Nikola Milutinov indeksno je bio najbolji, a ubacio je šest poena i uhvatio 13 skokova. Posle utakmice je govorio za srpske medije.

- Možda je delovalo lagano, ali nije. Bila je ovo fizički izuzetno zahtevna utakmica, baš smo se istrošili jer je bilo naporno. Pokazali smo energiju i želju, i ovo je prava timska pobeda. Svako je dao nešto večeras za ekipu. Možda se to i ne vidi kroz statistiku, ali zaista je svako imao svoj momenat gde je pomogao timu.

Ne zanima ga mesto gde se igra F4 i pohvalio je navijače.

- Iskreno, nije mi bitno da li sam u OAKA dvorani, u Srbiji ili bilo gde drugde. Bitno mi je samo da pobedim i osvojim Evroligu. Ne samo ja, već svi igrači. Baš smo gladni.

- Navijači su nam dali veliku energiju. Kada smo počeli sa 12:0, dali su nam vetar u leđa. Čak i kada se Fener vraćao, pružili su nam podršku i pomogli nam. Zaslužni su za sve što se desilo, ali ništa veliko još nismo uradili – napravili smo samo taj jedan korak ka cilju.

Ključ pobede bila je energija.

- Ključna je bila samo energija. Želeli smo da odgovorimo na njihovu borbenost, da budemo borbeniji od njih. Iskreno, prošle godine je bila sramota kako smo odigrali protiv Monaka u polufinalu. Olimpijakos je tim koji kroz generacije igra borbeno, a ono što smo tada uradili bila je čista naša krivica. Ipak, to je sada prošlost i gotovo je. Najbitnije je da smo danas pokazali mnogo bolju igru i pokazali šta je zapravo Olimpijakos.

O odluci da ostane u klubu prošlog leta.

- Bilo je iskreno... Jednog dana ću pričati o tome.

Vezenkov i on čekaju prvi pehar Evrolige.

- Saša ima taj kvalitet da, čim postigne dva koša, odmah krene u ritam. Promašio je na početku i nije forsirao, čekao je svoj momenat. Kada ga je pronašao, dao nam je ogroman vetar u leđa.

Ne zanima ga to što može da postane jedan od srpskih igrača sa peharom.

- Iskreno, ne razmišljam o tome. Razmišljam samo o tome da osvojim trofej zbog sebe i ekipe. Rekao sam već koliko smo gladni, želimo taj trofej više nego išta! Velika je ovo pobeda, ali ako ne pobedimo u sledećoj utakmici, ništa neće značiti. Najbitnije je sada da zaboravimo šta se desilo večeras i da se maksimalno spremimo za nedelju - rekao je Milutinov.