Trener Crvene zvezde Dejan Stanković proslavio je sa igračima i navijačima crveno-belih 37. titulu, njegovu novu duplu krunu, prvu od povratka.

U prošlom mandatu vezao je Stanković tri titule, a sada je četvrtu u trenerskoj karijeri sa crveno-belima obeležio zajedno sa svojom suprugom Anitom Bojanić, ali i malom ćerkicom Anđelom.

U naručju je doneo malu Anđelu, a pored njega je među igračima bila je i Anita, koja ga je prilikom zajedničkog slikanja i poljubila. Kasnije su se sve troje i samostalno fotkali i tako zabeležili ovaj prelepi momenat.