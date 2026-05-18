Utakmica sa PAOK-om u Atini je verovatno bila poslednja za Rafu Beniteza na klupi čuvenog kluba iz prestonice Grčke.

Jedan od kandidata da sedne na nju naredne sezone je i Dejan Stanković, piše atinska "Nova sport".

-Srpski trener Dejan Stanković nalazi se među kandidatima za klupu Panatinaikosa. U Panatinaikosu ozbiljno razmatraju profil koji odgovara ambicijama kluba, a upravo je nekadašnji as Intera jedno od imena koje je trenutno u fokusu ‘zelenih’. Stanković iza sebe već ima ozbiljno trenersko iskustvo. Ove sezone osvojio je duplu krunu sa Crvenom zvezdom, a ukupno je sa crveno-belima stigao do tri titule prvaka i dva nacionalna kupa - navodi „Nova sport“ i dodaje:

-Uspešan je bio i u Mađarskoj, gde je sa Ferencvarošem osvojio šampionsku titulu, dok je ranije radio i kao pomoćni trener u Interu, što mu je dodatno podiglo reputaciju u evropskom fudbalu.

Međutim, jasno je i Grcima da se nešto pita i Crvena zvezda.

-Ipak, njegov eventualni dolazak u Atinu nije jednostavan, pošto je pod ugovorom sa Crvenom zvezdom, pa bi za realizaciju posla bila potrebna posebna procedura oko izlaska iz ugovora“, navodi se u tekstu i konstatuje:

-U međuvremenu, na užoj listi kandidata ostao je i Sergej Rebrov. Ukrajinski stručnjak bio je velika želja Panatinaikosa još od prošlog oktobra, pre nego što je klub postigao dogovor sa Rafaelom Benitezom. Njegova kandidatura se i dalje razmatra, a važi za jednog od najiskusnijih trenera trenutno dostupnih na evropskom tržištu.