Selektor vaterpolo reprezentacija Hrvatske Ivica Tucak poznat je po eksplozivnim izjavama, a ovog puta kao gost regionalnog sportskog simpozijuma „Simposar“ u Istri, gde je u razgovoru za medije govorio o rivalstvu Hrvatske i Srbije.

- Svoju domovinu volim najviše na svetu, ja sam Hrvat i na to sam ponosan, ali nikada sebi neću dozvoliti da mrzim nekoga zato što je Srbin. Nikada. Za mene je čovek čovek, prijatelj je prijatelj, a nacionalnost je nešto sasvim drugo - poručio je Tucak.

Tucak je inače dobar prijatelj sa bivšim selektorom Srbije Dejanom Savićem o čemu je mnogo puta govorio.

- To sam rekao milion puta – Beograd je grad u koji se uvek rado vraćam i u kojem imam mnogo dragih prijatelja. Tamo se osećam lepo i prijatno - rekao je Tucak za "Sportal".

Tucak je inače svojevremeno bio vaterpolista Crvene zvezde, ali se zbog rata na prostoju bivše Jugoslavije vratio u domovinu.