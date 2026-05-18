Fudbaleri Partizana nakon kiksa i remija protiv Čukaričkog, odnosno pobede Vojvodine nad OFK Beogradom, definitivno će biti treći na kraju sezone i igraće kvalifikacije za Ligu konferencije.

Šta čeka crno-bele na žrebu?

Partizan će biti povlašćen u drugom kolu kvalfikacija i za protivnike će imati nekoga od sledećih klubova:

Nefči (Azerbejdžan), Bohemijans (Republika Irska), Milsami Orhei (Moldavija), Stjarnan (Island), Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Velež Mostar (Bosna i Hercegovina), RFS (Letonija), Liepaja (Letonija), Baljkani (tzv. Kosovo), Mališeva (tzv. Kosovo), Inter Turku (Finska), Ilves (Finska), Astana (Kazahstan), Jelimaj (Kazahstan), NSI (Farska Ostrva), Vikingur (Farska Ostrva), Marsakslok (Malta), Hamrun (Malta), Glentoran (Severna Irska), Linfild (Severna Irska), Hegelman (Litvanija), Žalgiris (Litvanija), Paide (Estonija), FCI Levadija (Estonija), Nome Kalju (Estonija), Dinamo Siti (Albanija), Dečić (Crna Gora), Sernarfon (Vels), Konahs Ki (Vels), Penibont (Vels), Dila Gori (Gruzija), Torpedo Kutaisi (Gruzija), Škendija (Makedonija), BATE Borisov (Belorusija), Dinamo Minsk (Belorusija), UE Santa Koloma (Andora), Sent Džozefs (Gibraltar), Europa (Gibraltar), La Fiorita (San Marino), Virtus (San Marino).

Utakmice druge runde igraće se 23. i 30. jula, a crno-beli će protivnika saznati 17. juna.