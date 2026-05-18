Slavni Brazilac Nejmar (34) plakao je pred utakmicu svog Santosa protiv Koritibe u toku intoniranja himne, a onda je greškom izbačen sa meča. U 65. minutu se požalio na povredu i otišao sa terena, a četvrti sudija je pretpostavio da upravo Nejmar izlazi iz igre i ispisao njegov broj na semaforu. Međutim, to je bila greška.

Kada je Robinjo junior (sin slavnog oca Robinja) ušao na teren kao rezerva, Nejmar je proključao od besa i trčao ka kameri sa ceduljom. Pokazivao je prstom na ime drugog igrača Santosa napisano papiru i vikao da nije trebalo da on izađe.

Ipak, bilo je prekasno da se propust arbitra izbaci. Nejmar je zbog protesta dobio žuti karton.

Na prve zvukove himne Brazila Nejmar je briznuo u plač, što su mnogi odmah povezali sa ponedeljkom, danom u kojem će selektor Karlo Ančeloti saopštiti spisak Brazila za Svetsko prvenstvo 2026.

