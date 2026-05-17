Fudbaleri Crvene zvezde na gostovanju u Surdulici protiv Radnika remizirali su bez golova u 36. kolu Superlige Srbije.

Crveno-beli su igrali u kombinovanom sastavu, kao i bez trenera Dejana Stankovića kojeg je zamenio njegov pomoćnik Nenad Sakić i nisu pružili dobru igru.

Meč nije imao rezultatski značaj, a Zvezda nije ostavila dobar utisak-. Samić je posle meča sumirao utiske.

- Hoću da se zahvalim našim igračima, jer je bilo teško naći motivaciju u utakmici koja nema nikakav takmičarski značaj, ali su ovi momci pokazali da imaju karakter i ja im stvarno od srca čestitam. Možda je moglo biti još nekoliko bonusa, ali s obzirom na rezultat koji je bio aktivan, treneri nikada ne žele da izgube utakmicu. Bilo je momaka koji će jednog dana zaigrati za Zvezdu, ali ovo nije bila prilika za to. U budućnosti će biti drugačije - rekao je Sakić.



