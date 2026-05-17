Kapiten rukometne reprzentacije Srbije Mijajlo Marsenić ističe da je tim verovao u plasman na Svetsko prvenstvo.

Rukometaši Srbije plasirali su na Svetsko prvenstvo, iako su u revanš meču baraža izgubili od Mađarske 31:30.

Srbija u Vesprem došla sa pobedom od dva gola viška, što je u ukupnom rezultatu bilo dovoljno da obezbede vizu za SP, koje će se igrati u januaru sledeće godine.

- Najsrećniji sam kapiten na svetu. Osvojio sam Ligu šampiona i Bundesligu, ali ovo stavljam u istu ravan. Verovali smo, ginuli za svaku loptu. Hvala i vama novinarima što nas pratite, nije ni vama nije lako da nas pratite. Veliko hvala našim navijačima. Samo sam njih čuo - rekao je Marsenić za Mozzart Sport.

Osvrnuo se i na igru tima u završnici meča, kada je posle dramatične završnice Srbija uspela da odbrani prednost

- Nismo ni mi dobro odigrali neke situacije u finišu, ali smo u odbrani bili fantastični. Ponosan sam na naše mlade igrače. Rekao sam da moraju da veruju Raulu Gonzalesu, jer je to najbolji trener na svetu. Zaslužili smo konačno da se nama jednom vrati za sve poraze na jednu loptu. Ovo je veliki impuls za nas, uživaćemo još malo, a onda da pokažemo šta znamo u Nemačkoj - zaključio je Marsenić.