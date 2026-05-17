KK Crvena zvezda saopštio je da će drugi meč polufinala ABA lige protiv Partizana igrati u hali "Aleksandar Nikolić".

Polufinalna serija plej-ofa počinje u ponedeljak od 20.00 u Beogradskoj areni, gde je domaćin Partizan, a 21. maja Zvezda će večitog rivala dočekati u Pioniru.

- Pred košarkašima Crvene zvezde je polufinale regionalne ABA lige protiv ekipe Partizana, koje se igra na dve dobijene utakmice.

Košarkaši Zvezde ugostiće crno-bele u hali Aleksandar Nikolić, našoj kući (četvrtak, 21. maj u 20 časova).

Kako bismo na najbolji mogući način organizovali i ovu utakmicu, od ponedeljka, 18. maja u 14 časova započećemo anketiranje vlasnika sezonskih karata kako bismo imali osnovni uvid u broj naših pristalica koji planiraju da dođu na drugu utakmicu polufinala regionalne lige.

Proces evidentiranja je krajnje jednostavan – potrebno je da unesete broj sezonske karte ili skenirate QR kod, na ponuđenom linku, i potvrdite dolazak. Na taj način vaša karta će biti validirana i naći će se u bazi karata kojima će biti omogućen ulazak u halu Aleksandar Nikolić u četvrtak, 21. maja u 20 časova.

Proces prijave odvijaće se na zvaničnom sajtu kluba, a link će biti aktivan i vidljiv u ponedeljak od 14 časova.

Prijava za utakmice odvijaće se 48h i biće zatvorena u sredu, 20. maja u 14 časova. Napominjemo da ćemo nakon toga zaključiti spisak i naknadne prijave neće biti obuhvaćene ovom evidencijom i uzete u obzir.

Svi zajedno, ujedinjeni, kako na terenu tako i na tribinama za važnu pobedu košarkaša u polufinalnoj seriji ABA Lige! - stoji u saopštenju KK Crvena zvezda.