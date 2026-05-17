Vest o njegovoj smrti potresla je lokalnu zajednicu, a naročito sportske krugove u kojima je godinama ostavio dubok trag.

Od njega su se emotivnom porukom oprostili iz njegovog košarkaškog kluba DOŠK Drniš, navodeći da je bio primeran sportista i izuzetno dobar čovek. U oproštajnoj objavi istaknuto je da je teško pronaći reči za gubitak mladića koji je, kako su naveli, „širio pozitivu gde god se pojavio“.

Njegovi prijatelji i poznanici kažu da je bio miran, povučen i uvek spreman da pomogne drugima. Mnogi su istakli da ne mogu da poveruju da je upravo on postao žrtva tragedije koja je šokirala čitav kraj.

Posebno potresne bile su reči članova kluba koji su poručili da „nije mogao biti ubijen neviniji momak“, naglašavajući koliko je bio omiljen među ljudima koji su ga poznavali. Dodali su da će ga pamtiti po osmehu, dobroti i velikoj ljubavi prema košarci.

Na društvenim mrežama od mladića se opraštaju brojni prijatelji, sportisti i građani, uz poruke saučešća porodici i izraze tuge zbog preranog odlaska. Mnogi dele zajedničke fotografije i uspomene, prisećajući se trenutaka provedenih sa njim.

Tragedija je otvorila brojna pitanja o okolnostima incidenta, dok policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve detalje događaja. Javnost sa velikom pažnjom prati razvoj situacije i očekuje zvanične informacije nadležnih organa.