Partizan u ponedeljak u 20 časova u Areni dočekuje Crvenu zvezdu u prvom meču polufinalne serije ABA lige koja se igra na dve pobede.

- Veoma važna utakmica. Serija je kratka, igra se na dve pobede, pritom je derbi, utakmica koja ima posebnu težinu. Ipak, najvažnije je da budemo usmereni na sebe, na naše principe i pravila, da se takmičimo na pravi način u sjajnoj atmosferi. Očekuje nas težak meč, zahtevan za obe ekipe, i biće važno da odigramo dobro, posebno u najvažnijim trenucima - rekao je Penjaroja za klupski sajt.

Zamenik kapitena Aleksej Pokuševski očekuje veliku podršku sa tribina.

- Igramo kod kuće i verujem da je to prednost za nas, ali i za naše navijače, za koje se nadam da će doći u što većem broju. Svaki derbi je poseban, ali ovo je ipak polufinale i bilo bi dobro da pobedimo. Sigurno nas očekuje teška utakmica, uprkos tome što oni imaju određene povrede, ali mislim da su spremni i da će pružiti maksimum protiv nas - podvukao je Pokuševski.