Trener Đoan Penjaroja je bio više nego ljut posle pobede.

-Imamo 1:0 i to je jedina dobra vest. Srećan sam jer smo pobedili, ali sam istovremeno veoma zabrinut jer smo igrali loše. Moramo da igramo mnogo bolje kako bismo pobedili u nedelju u Sarajevu. Želimo da se takmičimo na višem nivou u ovom plej-ofu, a meč smo počeli sporo, bez energije i bez ikakve ideje - oštar je bio španski stručnjak na samom početku.

Penjaroja je kao ključni problem apostrofirao dominaciju gostiju u reketu.

-Tokom celog meča smo imali problem da iskontrolišemo skok. Imali su 16 ili 17 skokova više od nas i to je ključna stvar. Moramo hitno da promenimo mentalitet. Jasno mi je da nije lako ostati fokusiran na takmičenje posle nekoliko nedelja pauze, ali tu promenu u glavama moramo da napravimo odmah, ako je moguće - rekao je Španac.

Šta ga je toliko naljutilo? Partizan je zaista izgledao loše na ovom meču. Užasan početak, i igra koja je ličila na nešto samo na momente. Kao da je pauzu ostavila traga na crno-bele. Ruku na srce, ni protiv Slobode nisu izgledali najbolje, ali je kvalitet rivala bio takav da tim iz Humske nije imao problema.

Bilo je previše grešaka, i kada se činilo da je meč rešen, Partizan je uspeo da vrati Bosnu u život. Penjaroja je svestan da protiv jačih rivala ovako neće moći da se igra. Posle svega što se desilo ove sezone, ABA lige je glavni cilj za ovaj sastav. Jasno je da mora mnogo bolje ako Karlik i drugovi žele da podignu pehar na kraju sezone.

Španac je na vreme podigao ton, na ekipi je da ima reakciju...