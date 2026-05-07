-Da sam bio tamo, mislim da bi to bilo malo drugačije. Bilo je čudno, svakako. Razgovarao sam s njom (pokazuje na voditeljku Selin Pauel) ranije i rekao: 'Nekako se osećam kao hejter, pomalo'. Gledam seriju i razmišljam - to su moji momci u timu, želim da im ide dobro. Ali ne mogu u potpunosti da navijam za njih jer su me trejdovali. I onda je to čudan osećaj, jer se osećam kao hejter, iskreno - rekao je bivši košarkaš Denvera.

Nastavio je u istom ritmu.

- Stalno sam slušao Montea Morisa kako mi govori: "Brate, ti ne razumeš. Jokić bi mogao da daje 50 poena svako veče kad bi hteo". Ja to nisam video odmah na treninzima. On je jednostavno takav, može da dodaje, ne mora stalno da dominira. Ali onda su krenule utakmice i ja sam počeo da shvatam: "Čoveče, ovo je nestvarno." Nikada nisam video igrača koji to radi na takav način.

Podsećanja radi, Majkl Porter Džunior letos je iz Denvera otišao u Bruklin, tvrdi da mu je u novoj sredini sjajno. Tokom minule sezone je ubacivao 24,2 poena, imao je i 7,1 skok, odnosno tri asistencije i 1,1 ukradenu loptu.

Denver je ove sezone bio više nego očajan u plej-ofu. Ispao je u prvoj rundi i bilo je zaista loše. Sada je potpuno jasno da će doći do velikih promena u Denveru. Svi su na trejd listi osim Nikole Jokića. Dugo se pričalo i o statusu trenera, ali kako sada stvari stoje Dejvid Adelman neće biti otpušten.

Jedno je sigurno, nešto mora da se menja, Jokić neće biti mlađi i čini se da traći svoje najbolje godine. Jeste uzeo jedan prsten, ali način na koji igra je pokazetlj da je mogao i morao da uradi mnogo više.

Porter je bio deo šampionskog tima, a čini se da je Denver mnogo malo dobio za njega...