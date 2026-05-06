Košarkaši Žalgirisa su trijumfom protiv Fenerbahčea smanjili na 2:1 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige, koja se igra do tri pobede.

Najefikasniji u timu Žalgirisa bio je Azulas Tubelis sa 26 poena, dok je Najdžel Vilijams-Gos dodao 18.

Kod gostiju, najbolji je bio Vejd Boldvin sa 16 poena, dok je Tejlen Horton-Taker ubacio 15.

Naredni, četvrti meč između Žalgirisa i Fenerbahčea biće odigran 8. maja od 19 časova u Kaunasu. Eventualna peta utakmica na programu je 12. maja u Istanbulu.

Bolji iz duela između Žalgirisa i Fenerbahčea igraće u polufinalu Fajnal-fora Evrolige protiv Olimpijakosa, koji je u četvrtfinalu eliminisao Monako serijom 3:0 u pobedama.

F4 Evrolige biće odigran od 22. do 24. maja u Atini.