Košarka
Litvanci i dalje u igri: Žalgiris srušio prvaka Evrope i ostao u trci za Fajnal-for
Košarkaši Žalgirisa pobedili su večeras u Kaunasu ekipu Fenerbahčea rezultatom 81:78 (12:25, 23:17, 22:20, 24:16) u trećoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige
Košarkaši Žalgirisa su trijumfom protiv Fenerbahčea smanjili na 2:1 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige, koja se igra do tri pobede.
Najefikasniji u timu Žalgirisa bio je Azulas Tubelis sa 26 poena, dok je Najdžel Vilijams-Gos dodao 18.
Kod gostiju, najbolji je bio Vejd Boldvin sa 16 poena, dok je Tejlen Horton-Taker ubacio 15.
Naredni, četvrti meč između Žalgirisa i Fenerbahčea biće odigran 8. maja od 19 časova u Kaunasu. Eventualna peta utakmica na programu je 12. maja u Istanbulu.
Bolji iz duela između Žalgirisa i Fenerbahčea igraće u polufinalu Fajnal-fora Evrolige protiv Olimpijakosa, koji je u četvrtfinalu eliminisao Monako serijom 3:0 u pobedama.
F4 Evrolige biće odigran od 22. do 24. maja u Atini.
