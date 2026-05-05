Ekipa iz Pireja je tako prva obezbedila učešće na Fajnal-foru u Atini.

Olimpijakos je diktirao ritam meča od samog starta, prvu četvrtinu je dobio +9 (26:17), da bi do poluvremena došao do ubedljive prednosti +21 (61:40).

Monako je dobio treću četvrtinu, ali samo tri razlike i sa -18 (82:64) ušao u poslednji kvartal.

U poslednjem kvartalu je Monako prišao na -12, ali je onda Olimpijakos "dodao gas" i upisao ubedljivu pobedu sa +23 (105:82).

Do pobede je ekipu iz Pireja predvodio Evan Furnije sa 22 poena, dva skoka i pet asistencija.

Pratili su ga Alek Piters sa 18 poena i šest skokova, Tomas Vokap sa 14 poena i pet asistencija, dok su Saša Vezenkov i Šakil Mekisik imali po 10 poena.

Srpski reprezentativac Nikola Milutinov je meč završio sa šest poena uz po dva skoka i asistencije.

Kod Monaka se istakao Metju Strazel sa 21 poenom, pratio ga je Džerom Blosomgejm sa 19, dok je Majk Džejms ubacio 16 poena uz po šest skokova i asistencija.

Nemanja Nedović je meč završio sa dva poena i jednom asistencijom.